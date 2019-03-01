الصيادلة: اجتمعنا مع مستشاري مجلس الدولة للتأكد من صحة الانتخابات

قال الدكتور عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة اجتمع مع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من مستشاري مجلس الدولة المكونة من المستشار عبدالحميد جمال نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمرو محمد فوزي المستشار المساعد بمجلس الدولة، للتأكد من قانونية كل الإجراءات التي يتخذها المجلس لإجراء الانتخابات.



وأشار عبد الحميد، إلى أن المجلس دعا نقباء الفرعيات للتواصل مع المستشارين في حالة وجود أي تشكك في صحة الإجراءات.



وأكد القائم بأعمال النقيب، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه جارِ مناقشة تقديم التماس في قضية طوارئ أمن دولة للنقيب محي عبيد الموقف، أمام الحاكم العسكري، مضيفا أن الحاكم العسكري هو الوحيد من حقه تأييد العقوبة أو تخفيضها أو رفضها أو أن يأمر بالعفو عن المتهم.



وأشار عبد الحميد إلى أن عبيد دكتور صيدلي ونقابي ويحزننا ما يحدث معه وعلاوة علي ذلك ما يجري لأسرته من شقاء وتعب ولف على المحاكم.



وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قضت بمعاقبة محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه و5 آخرين



