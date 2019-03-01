ضبط 44 طن صلصة فاسدة و5 أطنان خل طعام بالجيزة والإسكندرية.. فيديو

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأسفرت جهودها عن ضبط العديد من القضايا المتنوعة.



تم ضبط 44 طن صلصة طماطم منتهية الصلاحية بمصنع بال إسكندرية لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، وضبط 5 أطنان مستلزمات إنتاج خل الطعام، و2040 عبوة منتج نهائي منتهي الصلاحية بمصنع غير مرخص للصناعات الغذائية بالجيزة، وضبط مالك محل بدال تمويني بالشرقية لاستيلائه على كمية من السلع الغذائية المدعومة قدرت بـ 3980 عبوة زيت تمويني وبيعها فى السوق السوداء.