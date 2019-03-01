واشنطن وموسكو تتفقان على استئناف منح تأشيرات الدخول

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على استئناف منح جميع أنواع تأشيرات الدخول لمواطني كل منهما، اعتبارا من 4 مارس الجاري، مقابل 160 دولار أمريكي.



وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يأتي بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 2011 بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات، مضيفة "نؤمن بأن هذه الخطوة المشتركة هي مثال جيد للتعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين وستسهم في توسيع نطاق الاتصالات في مجال الأعمال والمجال الإنساني والثقافي والسياحي بين مواطني بلدينا".