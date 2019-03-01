تشفع لعتق رقبته.. أمير سعودي ينقذ شابا من الإعدام بتهمة القتل

نجح وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود، في إنقاذ أحد المواطنين من الإعدام قصاصا بسبب قتل ابن عمه.



وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الأمير عبدالله تشفع في إعتاق رقبة السجين محمد بن هليل الفدعاني، وذلك بعد أن التقى بأولياء الدم في مخيم العواد بحي النظيم.



ولفتت الصحيفة إلى أن الأمير تحدث مع المواطن فريج بن عبيد الفدعاني العنزي عن فضل عتق الرقبة وأجرها الكبير ولحمة أبناء المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأعلن ولي الدم عفوه وتنازله لوجه الله تعالى أولا ثم تقديرا لحضور ووجاهة الأمير، قائلا: "الدم غالي وولاة أمرنا أغلى".



وتابع فريج بن عبيد الفدعاني: "أنه تقديرا لحضور وشفاعة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، تنازلت لوجه الله عن قاتل إبني، ونحن في وطن التلاحم والتعاون".



وأوضحت الصحيفة السعودية أن المدعو محمد بن هليل العنزي يقبع خلف القضبان منذ 5 سنوات بعد قتله لابن عمه عبيد بن فريج الفدعاني، وطوال هذه الفترة كان وجهاء القبائل يترددون على أولياء الدم لطلب التنازل حتى نجحت وساطة وجهود الأمير عبدالله بن بندر في الشفاعة بعتق رقبته.