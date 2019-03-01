السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في محطة مصر .. فيديو

قال مجدى الصباغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن اللجان الفنية مازالت تدرس أسباب حادث محطة مصر، ومنعقدة لفحص كافة الجوانب المتعلقة بالحادث.



وأضاف " الصباغ " في مداخلة هاتفية في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الملفات الخاصة بالمتهمين أمام النيابة العامة وفي يد اللجنة التي تحقق في هذا الأمر.



وتابع: "انتظمت حركة القطارات في محطة مصر بالكامل فيما عدا رصيف رقم 6، ونحن بانتظار قرار النيابة العامة لرفع الجرار المنكوب المتسبب في الحادث، ولكن لا يوجد تأثير سلبي على حركة سير القطارات داخل المحطة".



وأكمل: "لحظة وقوع الحادث لم تنقص المحطة أي إمكانات للتعامل مع الحادث وكافة فرق الإنقاذ والحماية المدنية تحركت على الفور للتعامل مع الحادث، وذلك الحادث فردي وطارئ في السكك الحديد ولم يحدث بهذا الشكل مسبقا".



