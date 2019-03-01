ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بكري: أبطال محطة مصر عرضوا حياتهم للخطر لإنقاذ المصابين

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:35 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الذين ساهموا في إنقاذ بعض مصابي حادث قطار محطة مصر الأليم، أبطال، حيث عرض الشاب الشرقاوي محمد عبد الرحمن حياته للخطر لإنقاذ أشقائه من المصريين، وطغت الإنسانية وروح الرجل الريفي على الموقف.

وأشار "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، إلي أن هؤلاء المواطنين قدموا نماذج وطنية حقيقية، حيث أظهروا معدن المواطن المصري الأصيل.

وأوضح أن هناك "شتان" بين هؤلاء الأبطال وسائق القطار المهمل الذي ترك الحادث، عائدا إلى منزله غير آبه بالكارثة التي تسبب بها.

ترشيحاتنا

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الفنانة حلا شيحة

النيابة الإدارية: الإضراب حق مكفول وفق الاتفاقيات الدولية ولكن.. صور

على طريقة مذبحة القلعة.. كيف قُتل ابن محمد علي باشا غدرًا على يد ملك بالسودان؟

66% من قراء صدى البلد يؤيدون مقترحًا بتشديد عقوبة الإهمال إلى الإعدام

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

لو سنك فوق الـ50.. احذر مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات يوميًا

حيل لفتح الهواتف المغلقة عند تعرض صاحبه لحادث أو مكروه

نشطاء يواصلون السخرية من صفارة معتز مطر : العيال بتذاكر .. فيديو

مصدر أمني يكذب الجزيرة وينفي إصابة الإخواني المحبوس البلتاجي بجلطة دماغية.. صور

متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

الآلاف يشيعون جثمان محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة..صور وفيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

خالد مجاهد: مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد مبادرة 100 مليون صحة كتجربة ناجحة
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في محطة مصر .. فيديو
موجز الفن.. حفلان لـ عمرو دياب في مارس.. وحماقي بـ غرفة العمليات.. وتامر حسني يؤدي العمرة
حازم إمام: اتحاد الكرة لن يتأخر عن تقديم المساعدة لمصابي محطة مصر.. فيديو
صبحي: الشباب الرياضيون المشاركون بحملة التبرع بالدم نموذج مشرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟