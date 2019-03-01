بكري: أبطال محطة مصر عرضوا حياتهم للخطر لإنقاذ المصابين

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الذين ساهموا في إنقاذ بعض مصابي حادث قطار محطة مصر الأليم، أبطال، حيث عرض الشاب الشرقاوي محمد عبد الرحمن حياته للخطر لإنقاذ أشقائه من المصريين، وطغت الإنسانية وروح الرجل الريفي على الموقف.



وأشار "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، إلي أن هؤلاء المواطنين قدموا نماذج وطنية حقيقية، حيث أظهروا معدن المواطن المصري الأصيل.



وأوضح أن هناك "شتان" بين هؤلاء الأبطال وسائق القطار المهمل الذي ترك الحادث، عائدا إلى منزله غير آبه بالكارثة التي تسبب بها.