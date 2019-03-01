واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد في فنزويلا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا اليوم الجمعة تستهدف ستة أفراد، وفقا لبيان نُشر بموقع الوزارة على الانترنت.



كانت الولايات المتحدة قد استهدفت حكومة فنزويلا بعقوبات جديدة يوم الاثنين ودعت حلفاءها إلى تجميد أصول شركة النفط الحكومية (بي.دي.في.إس.إيه) بعد أعمال عنف دموية منعت إدخال مساعدات إنسانية للبلاد قبل أيام.