افتتاح الملتقى الأدبي الثاني للجامعات بجنوب الوادى..غدًا

تشهد جامعة جنوب الوادى، غدًا السبت، افتتاح فعاليات الملتقى الأدبى الثانى للجامعات المصرية والذى يقام تحت رعاية الدكتور عباس محمد منصور -رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس الجارى بمشاركة 9 جامعات مصرية.



أكد الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة حريصة على تنوع اللقاءات القمية لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات للتعبير عن مواهبهم فى كافة الأنشطة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى الذى يقام للعام الثانى يأتى لإبراز المواهب الإبداعية للطلاب من خلال المشاركة فى مسابقات القصة والرواية والشعر والتأليف المسرحى، كما يعد فرصة للتعارف ودعم أواصر الصداقة بين طلاب الجامعات المشاركة.



وأشار الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا الملتقى الأدبى يهدف لاكتشاف المواهب الثقافية والأدبية لدى طلاب الجامعات وتنمية وصقل هذه المواهب من خلال المسابقات وبث روح التنافس الشريف بين الطلاب واستثمار طاقات الشباب فى أعمال مفيدة، وأضاف أن الملتقى يشارك فيه جامعات الإسكندرية وعين شمس والمنوفية وقناة السويس وسوهاج وسيناء و وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادى.



وقال الدكتور على الدين القصبى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة جنوب الوادى، أنه سيتم تنظيم رحلات سياحية لوفود الجامعات المشاركة لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر ودندرة، بالإضافة إلى عقد ندوة أدبية ببيت الشعر بالأقصر، فضلًا عن تنظيم حفل فنى على المسرح المكشوف بمقر الجامعة بقنا يتم خلاله توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين فى مسابقات الملتقى الأدبى الثانى.

