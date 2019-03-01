ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

افتتاح الملتقى الأدبي الثاني للجامعات بجنوب الوادى..غدًا

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:56 م
صدى البلد
يوسف رجب
تشهد جامعة جنوب الوادى، غدًا السبت، افتتاح فعاليات الملتقى الأدبى الثانى للجامعات المصرية والذى يقام تحت رعاية الدكتور عباس محمد منصور -رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس الجارى بمشاركة 9 جامعات مصرية.

أكد الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة حريصة على تنوع اللقاءات القمية لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات للتعبير عن مواهبهم فى كافة الأنشطة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى الذى يقام للعام الثانى يأتى لإبراز المواهب الإبداعية للطلاب من خلال المشاركة فى مسابقات القصة والرواية والشعر والتأليف المسرحى، كما يعد فرصة للتعارف ودعم أواصر الصداقة بين طلاب الجامعات المشاركة.

وأشار الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا الملتقى الأدبى يهدف لاكتشاف المواهب الثقافية والأدبية لدى طلاب الجامعات وتنمية وصقل هذه المواهب من خلال المسابقات وبث روح التنافس الشريف بين الطلاب واستثمار طاقات الشباب فى أعمال مفيدة، وأضاف أن الملتقى يشارك فيه جامعات الإسكندرية وعين شمس والمنوفية وقناة السويس وسوهاج وسيناء و وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادى.

وقال الدكتور على الدين القصبى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة جنوب الوادى، أنه سيتم تنظيم رحلات سياحية لوفود الجامعات المشاركة لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر ودندرة، بالإضافة إلى عقد ندوة أدبية ببيت الشعر بالأقصر، فضلًا عن تنظيم حفل فنى على المسرح المكشوف بمقر الجامعة بقنا يتم خلاله توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين فى مسابقات الملتقى الأدبى الثانى.

ترشيحاتنا

التفاصيل الجديدة لحادث سقوط طائرة سالا تتصدر اهتمامات الصحف الإنجليزية

مصطفى بكري يفتح النار على دينا أنور: يبدو أن التنوير لديها له مفهوم خاص

#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك يشعل تويتر.. ومغردون: كل الشعوب العربية معاك

كهربا يبدأ تنفيذ عقوبة الزمالك.. بهذه الطريقة

لو سنك فوق الـ50.. احذر مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات يوميًا

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية أزمة تواجه الزمالك فى أنجولا

أحمد حسن: فتح حساب بنكي لتقديم الدعم لشهداء ومصابي حادث محطة مصر.. فيديو

رحلة وجع.. ذهبت للعزاء مع حفيدتها فأنهى قطار الموت حياتها.. صور

على طريقة مذبحة القلعة.. كيف قُتل ابن محمد علي باشا غدرًا على يد ملك بالسودان؟

بازوكا: نصف اللاعبين المصريين زى الحوامل.. فيديو

اكتشاف وحش بحري مرعب في أستراليا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

ضبط أدوية بيطرية وأعلاف ومبيدات وأسمدة زراعية مغشوشة بالإسماعيلية.. فيديو
خبير مفرقعات يفجر مفاجأة حول حادث محطة مصر.. فيديو
ضبط 44 طن صلصة فاسدة و5 أطنان خل طعام بالجيزة والإسكندرية.. فيديو
قوافل طبية وخدمية للكشف على المواطنين والسجناء بالمحافظات.. فيديو
رسالة مهمة للعاملين بـ الشرقية للدخان من وزير قطاع الأعمال..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟