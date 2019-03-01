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حوادث

الداخلية تشن حملات انضباطية بعدد من المحافظات.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:03 م
صدى البلد
محمد صبري - اسلام مقلد
شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، حملات أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

حيث شملت الحملات إزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع وكذلك حملات مرورية للكشف عن التراخيص المنتهية والانتظار الخاطئ وعدم الالتزام بقواعد المرور.

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