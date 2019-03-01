إنذار من التموين لشاغلي وظيفة إدارية عليا بالاستبعاد من الدعم.. شاهد

ينشر صدى البلد صورة نموذج رسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية للفئات المستهدف استبعادها من منظومة الدعم بداية من شهر أبريل المقبل وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية خلال المرحلة الثانية من استهداف المستحقين للدعم.



وينص النموذج الذي يستعرضه صدى البلد على استبعاد صاحب البطاقة من منظومة الدعم بسبب شغل وظيفة إدارية عليا.



ويختلف سبب الاستبعاد في رسالة وزارة التموين بنموذج إيصال صرف الدعم وفقا للمحددات التالية: دفع مصروفات مدرسية لأحد أبناء المستفيد 30 ألف جنيه فأكثر أو فاتورة استهلاك كهرباء 650 كيلو وات فأكثر شهريا أو فاتورة محمول 800 جنيه شهريا فأكثر أو امتلاك سيارة موديل 2014 فأكثر أو تقلد إحدى الوظائف الإدارية العليا.