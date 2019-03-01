حصاد أخبار النادي الأهلي يوم الجمعة 1 - 3 - 2019

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب بجانب خضوعهما لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني .غاب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن مران الفريق الجماعي الذى أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.خاض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق وذلك في إطار برنامج اللاعب التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.وكان وليد سليمان قد قطع خطوات جيدة في مشواره التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته والتي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي، اليوم الجمعة، علي ملعب التتش بالجزيرة.وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بتروجت المقرر لها مساء الاثنين المقبل في الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز.عقد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق للاطمئنان على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.ويسير اللاعب بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.