من هو رئيس وزراء إسرائيل الذي صافح ياسر عرفات.. فاز بجائزة نوبل وقتله متطرف يهودي

في أوائل شهر نوفمبر من عام 1995 وبينما كان رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين يخطب في الجماهير ضمن مؤتمر عقده في مدينة تل أبيب يدعو للسلام، أقدم عليه متطرف يهودي يدعى إيجال أمير وأطلق عليه النار برصاصات مميتة، حيث مات على إثرها رابين على سرير العمليات في المستشفى بينما كان الأطباء يحاولون إنقاذ حياته.

اتفاقية أوسلو في عام 1992، تمكّن رابين من الفوز بمنصب رئيس الوزراء للمرة الثانية ولعب دوراً أساسياً في معاهدة أوسلو للسلام التي أنجبت السلطة الفلسطينية وأعطتها السيطرة الجزئية على كل من قطاع غزة والضفّة الغربية، وفي الفترة الثانية لرئاسة رابين للوزراء، توصلت إسرائيل لاتفاقية سلام مع الأردن مع اتّساع كبير في بقعة المستوطنات الإسرائيلية في كل من الضفّة الغربية وقطاع غزّة.



جائزة نوبل وياسر عرفات ولدوره الريادي في اتفاقية أوسلو للسلام، فقد تم منح رابين جائزة نوبل للسلام عام 1994 مع كل من ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية وشيمون بيريز وزير خارجيته.

رابين وُلد في مثل هذا اليوم الأول من مارس عام 1922، في مدينة القدس إبّان الانتداب البريطاني لفلسطين لأب أوكراني وأم بيلاروسية، وانتقلت عائلته بعد سنة من ميلاده إلى تل أبيب، حيث كبر وترعرع، درس لاحقا في المدرسة الزراعية اليهودية كادوري في منطقة الجليل.

بدايته السياسية في عام 1974 وقعت أزمة سياسية في أعقاب إعلان تقرير قاس بشأن جهوزية الجيش الإسرائيلي لحرب أكتوبر 1973، الأمر الذي أجبر جولدا مائير على الاستقالة من منصب رئيسة الوزراء. ومن نتائج تلك الأزمة انتخاب رابين كرئيس لحزب العمل وخلف جولدا مائير في رئاسة الوزراء، واشتهر رابين في الفترة الأولى لرئاسة الوزراء بعملية مطار عنتيبة، فقد أعطى رابين أوامره للجيش الإسرائيلي لإنقاذ ركاب الطائرة الفرنسية المخطوفة بعد إقلاعها من إسرائيل.

