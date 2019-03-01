بدء فرز الأصوات في انتخابات نادي قضاة الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي قضاة الفيوم، برئاسة المستشار أشرف نجم رئيسا للجنة العامة للانتخابات، وعضوية المستشار أسامة أمام والمستشار خالد إلهامي والمستشار خالد حسن، غلق صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لأعضاء مجلس الإدارة، وبدء فرز الأصوات.





وتنافس في الانتخابات 13 مرشحا على 10 مقاعد لمجلس الإدارة، منها 3 مقاعد للمستشارين و4 مقاعد للقضاة و3 مقاعد للنيابة العامة.





وصرح المستشار عبد التواب أبو طالب رئيس نادي القضاة الفائز بالتزكية، أن الانتخابات أجريت من الساعه 1 ظهرا، وتم غلق باب التصويت السابعة مساء لإجراء عملية الفرز، إذ تضم الجمعية العمومية لمن لهم حق الانتخابات 450 مستشارا وقاضي ووكيل نيابة.