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رياضة

حصاد أخبار النادي الزمالك يوم الجمعة 1 - 3 - 2019

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:01 م
حسن العمدة
شهد اليوم الجمعة 1 - 3 - 2019، عددا من أخبار نادي الزمالك ، والتي أبرزها عقاب كهربا وبعثه الفريق تغادر لـ آنجولا استعدادا لمواجهة أتلتيكو.

كهربا يبدأ تنفيذ عقوبة الزمالك.. بهذه الطريقة

بدأ محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك، تنفيذ عقوبة الإيقاف من قبل مجلس إدارة النادى اليوم بالخضوع لتدريبات بدنية بصالة جمنيزيوم النادى.

واستبعد الجهاز الفنى للزمالك، كهربا من رحلة السفر إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو المقرر لها الأحد المقبل على خلفية قرار إيقافه من قبل مجلس الزمالك بعد بصقه على جماهير القلعة البيضاء التى وجهت له سبابا فى لقاء الفريق الأنجولى السابق بالجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفيدرالية والذي انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1 ببرج العرب.

8 ساعات مدة رحلة الزمالك إلى أنجولا بطائرة خاصة

تستغرق رحلة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى أنجولا نحو 8 ساعات حيث تنطلق فى الرابعة عصرا من مطار القاهرة يتخللها ساعة "ترانزيت" فى الخرطوم بالسودان لتصل الى العاصمة رواندا فى الثانية عشر بعد منتصف الليل اليوم وذلك استعدادا لمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

ويرأس بعثة الزمالك المغادرة إلى أنجولا، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.. والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني بيير شورمان المدرب العام وأمير عزمي مجاهد المدرب وتوماس جروتز مدرب حراس المرمى وشيخ بوزيان مدرب الأحمال وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق، و21 لاعبا اختارهم جروس لخوض مواجهة بترو أتليتيكو فى أنجولا.

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأنجولا

وصل لاعبو الزمالك الى مطار القاهرة استعدادا للسفر الى أنجولا فى الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

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