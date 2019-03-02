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برلمان

طلب إحاطة بسبب تدهور طريق مصر أسيوط

السبت 02/مارس/2019 - 02:00 ص
النائب عمر المصيلحي
النائب عمر المصيلحي
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عمر المصيلحي، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة، بشأن تدهور طريق مصر أسيوط.

وقال "المصيلحي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن الطريق يعاني من تدهور كبير أدى لوقوع العديد من الحوادث، الأمر الذي يعرض المسافرين لخطر الموت.

وناشد عضو البرلمان الحكومة، بالتحرك لحل الأزمة سريعا، لاسيما وأنها تتعلق بأرواح المواطنين.

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