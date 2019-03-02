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ننشر خريطة القوافل الطبية بالقليوبية خلال شهر مارس

السبت 02/مارس/2019 - 02:01 ص
ننشر خريطة القوافل
ننشر خريطة القوافل الطبية بالقليوبية خلال شهر مارس
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية عن تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم خلال شهر مارس الجارى.

وينشر موقع "صدى البلد الاخبارى" خريطة القوافل الطبية خلال شهر مارس كالتالي: 2 -3 مارس بقرية الجبل الأصفر بمدينة الخانكة و5-6 مارس بقرية عرب الحسانية بمدينة شبين القناطر و 9-10 مارس بقرية البرادعة بمدينة القناطر الخيرية و12-13 مارس بقرية أكياد دجوى بمدينة طوخ

ويوم 16-17 مارس بقرية برقطا بمدينة كفر شكر و19-20 مارس بقرية إمياى بمدينة طوخ و23-24 مارس بقرية خلوة سنهرة بمدينة طوخ و26-27 مارس بقرية المريج بمدينة شبين القناطر ويوم 30-31 مارس بقرية عزبة الباجور بمدينة طوخ.

وأضاف المحافظ أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجاني، وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.

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