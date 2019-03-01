الأرصاد: طقس غدٍ معتدل على شمال البلاد مائل للدفء جنوب الصعيد





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه متران إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية غربية



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر ...



الصغرى العظمى



القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 08 17

سيوة 07 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 07 19

رفح 07 18

رأس سدر 13 19

نخل 04 19

نويبع 13 22

طابا 08 17

كاترين 02 12

الطور 12 20

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 11 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 21

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 09 22

شلاتين 14 24

ابو رماد 14 23

راس حدربة 14 22

حلايب 16 21



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 09 29

المدينة 11 25

الرياض 14 28

المنامة 17 24

أبوظبى 20 29

الدوحة 18 23

الكويت 12 23

دمشق 01 09

بيروت 09 11

عمان 03 07

القدس 04 09

غزة 09 13

بغداد 07 18

مسقط 21 26

صنعاء 09 25

الخرطوم 18 31

طرابلس 07 15

تونس 06 17

الجزائر 06 14

الرباط 08 16

نواكشوط 14 25



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى



أنقرة -06 03

اسطنبول 04 06

اسلام اباد 06 17

نيودلهى 07 19

جاكرتا 24 31

بكين -01 12

كوالامبور 23 32

طوكيو 06 10

أثينا 05 11

روما 04 13

باريس 06 14

مدريد 03 17

برلين 03 11

لندن 06 11

مونتريال -16 -07

موسكو -01 03

نيويورك -01 03

واشنطن 01 09



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.