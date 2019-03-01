هكذا اعتني ببشرتك خلال فترة الحيض

تعاني نسبة كبيرة من الفتيات من مشكلات البشرة التي تزداد بشكل واضح خلال فترة الدورة الشهرية نتيجة التغيرات الهرمونية خلال هذه الأيام، فتظهر البثور والحبوب على الوجه بشكل واضح وهي أزمة تؤرق الفتيات، وتعتبرها علامة لقرب فترة الحيض.



لكن كيف يمكنك العناية ببشرتك خلال فترة الدورة الشهرية لتقليل ظهور الحبوب وأثارها على الوجه؟ إليكي هذه النصائح من موقع glowpink



1- تدليك البشرة: ويعتبر التدليك جزءًا أساسيًا من نظام العناية بالبشرة فهو يزيد من الدورة الدموية بالوجه ويساعد في التخلص من الجلد الباهت والجاف، وأفضل طريقة هي تدليك البشرة ببعض الزيوت مثل الزيتون وجوز الهند.



2- ماسك طبيعي: أقنعة الوجه غالبًا ما تكون مواد مهدئة رائعة، خاصة أقنعة الوجه الطبيعية المكونة من الخيار، والصبار، وماء الورد، والعسل، ويمكن أن تساعدك على إبقاء بشرتك نضرة ورطبة.



3- توقفي عن استخدام أدوات التجميل بشكل مفرط خلال فترة الحيض، وتعاملي مع بشرتك بشكل طبيعي بعيدًا عن المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية.



4- تخلصي من جفاف البشرة بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل والعصائر الطبيعية الطازجة، حيث تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة.



5- احرصي على تنظيف بشرتك جيدًا قبل النوم من آثار المكياج، مع ترطيب الوجه بكريم أو زيت مناسبة للوجه.