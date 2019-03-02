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برلمان

نائب: وعود بحل مشاكل مستثمري الألف مصنع

السبت 02/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
طمأن النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب، مستثمري الألف مصنع، مؤكدًا أن الفترة المقبلة، تشهد تذليل جميع العقبات التي تواجههم.

وقال "المحلاوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن ممثلين عن البنك المركزي والزراعي، كانوا حاضرين اجتماع اللجنة مع مستثمري الألف مصنع، ووعدوا بحل وتذليل جميع العقبات التي تقف أمام المستثمرين هناك.

كان الدكتور محمد مرعي، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البرلمان يستجوب الحكومة إذا لم تحل مشاكل مستثمرى الألف مصنع، مشيرًا إلى أن المشكلات تتضمن سوء أحوال الطرق والأراضى، وكذلك مشكلات أخرى فى الصرف الصحى والإنارة، وأن من بين 1000 مصنع، قد حصل 300 فقط على مرافق، فيما يحاول آخرين منذ عشر سنوات الحصول على مرافق بمذكرات أرسلوها إلى مجلس الوزراء ولم ينجحوا فى ذلك.

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