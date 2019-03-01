غدا.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يستضيف قياداته السابقين

يستقبل الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في السادسة مساء الغد السبت، جميع رؤساء المركز السابقين منذ نشأته بمقر المركز في الزمالك في سابقة تعتبر الأولى من نوعها تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال.



يأتي هذا من منطلق تواصل الأجيال والاستفادة من التجارب السابقة في تفادي المعوقات التي أعاقت أي خطة بمرحلة سبقت تولي الفنان ياسر صادق رئاسة المركز وبهدف تبادل الآراء والخبرات في ضوء تجربة القيادات السابقة للوصول إلى توصيات مكتوبة تبدأ مراحل تنفيذها إيمانا من رئيس المركز الحالي بجهود كل قيادة سبقته والتي لم يغفلها وأشار إليها ضمن مشروعه المستقبلي بشأن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.



يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تولى قيادته العديد من الرموز المسرحية الذين أكدوا حضورهم وسعادتهم بهذا اللقاء منهم: الدكتور حمدي الجابري، والكاتب يعقوب الشاروني، والفنان القدير محمود الحديني، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور أسامة أبوطالب، والدكتور سامح مهران، والدكتور حسين الجندي، والمخرج القدير ناصر عبد المنعم، والسيد محمد علي، وإنتصار عبدالفتاح، والدكتور عاصم نجاتي، والدكتور سيد علي إسماعيل، والدكتور مصطفى سليم، والدكتور عماد سعيد، والمخرج القدير محمد الخولي.