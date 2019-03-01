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محافظات

محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:31 م
محافظ الغربية: الكشف
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و 7.3٪ نسبة الإيجابى
احمد علي
أجري اللواء هشام السعيد محافظ الغربية جولة تفقدية لفعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف علي فيروس سي وأمراض ضغط الدم والسمنة علي مستوي مستشفيات الصحة والتأمين الصحي والوحدات الصحية الريفية ومراكز الشباب والتنمية بقري ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وكفر الزيات.

كشف محافظ الغربية أنه تم توقيع الكشف علي 35 ألف مواطن وايجابي فيروس سي 2487 بنسبة 7.3 خلال فعاليات اليوم الأول للمبادرة علي مستوي المحافظة.

أوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف عمل المسح الطبى لعدد 3376735 مواطنا لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة، يعمل على فترتين الأولى من 9 صباحا وحتى 3 مساء، والفترة الثانية من 3 مساء وحتى 9 مساءً، كما يتم العمل من خلال برنامج إلكتروني أون لاين عن طريق إدخال الرقم القومي للمواطن.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، استعدت بزيادة عدد المقرات الثابتة لإجراء الفحوصات الطبية إلى 366 مقرا بدلا من 301 مقر، وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، وكذا انتهاء مديرية الصحة باختبار الحالة الفنية للمقرات، وتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية وغير الطبية التى تلزم تشغيل المبادرة وكذا توفير 20% من المستلزمات كاحتياطي إستراتيجي، وقيام التأمين الصحى بالتنسيق مع جامعة طنطا وتحديد سبل صرف العلاج للمصابين، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وكذا توفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين، وكذا السترات الخاصة بالعاملين بالمبادرة.
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي
محافظ الغربية: الكشف على 35 ألف مواطن و7.3٪ نسبة الإيجابي

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