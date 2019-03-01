3 طرق طبيعية لتغذية رموشك وتطويلها بشكل سريع

تبحث الفتيات عن طرق سريعة وفعالة لتغذية الرموش وتطويلها بشكل سريع، فهي تعطي العين مظهرًا أكثر أنوثة وجمالًا، لذا تلجأ الفتيات لاستخدام الماسكرا أو الرموش الصناعية المؤقتة.



لكن كيف يمكن العناية بالرموش بطرق طبيعية في المنزل؟.. إليكي هذه النصائح من موقع glowpink:



1- زبد الشيا:

ضعي ملعقة صغيرة منها واجعليها تذوب ثم ضعيها على الرموش بأطراف أصابعك ودلكيها جيدًا وأبقيها على الرموش طيلة الليل.



تحتوي زبدة الشيا على العديد من الفيتامينات التي تساعد في جعل الرموش تنمو بشكل أكثر كثافة.



2- زيت جوز الهند و جل الصبار:

ضيفي ملعقة من زيت جوز الهند إلى جل الصبار واغمسي قطنة نظيفة في الخليط وامسحي بها على الرموش، واتركيها طيلة الليل، فجل الألو فيرا يحافظ على رموش العين بينما يغذي زيت جوز الهند الشعر الناعم.



3- زيت الخروع وفيتامين e:

ضيفي محتويات كبسولة فيتامين e إلى ملعقة زيت خروع، واغمسي بها قطنة وامسحي بها على الرموش قبل النوم، واتركيها حتى الصباح، حيث يعمل الزيت مع الفيتامين على تعزيز نمو الشعر.