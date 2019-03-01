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حوادث

التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما بالشرقية

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:28 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
وائل شاهين
تباشر نيابة الزقازيق في الشرقية برئاسة عبد السلام عابدين رئيس النيابة، التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما وزوج شقيقته بقرية هرية رزنة، حيث قررت إحالتهما للطب الشرعي وأمرت بحبس أحد المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من أهالي قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق باتهام شخصين باغتصاب طفلتين 10 سنوات وهما تلميذتان بالصف الرابع الابتدائي.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلتين تقيمان داخل غرفة برفقة والدهما المعاق وأن والدتهما مطلقة وبعض الجيران يمنحون الطفلتين الأطعمة لمساعدتهما على تحمل المعيشة ولعدم قدرتهما على الطهي، وأن المتهم بارتكاب الواقعة "مبروك ش" 30 عامًا سبق حبسه في قضية اتجار في المخدرات واستغل دعوة زوجته للطفلتين لتناول الطعام بمنزلهما وخروجها لشراء بعض الأشياء من أحد المحلات التجارية بالقرية واعتدى وزوج شقيقته على الطفلتين.

وألقى ضباط مباحث المركز القبض على المتهم الأول، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

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