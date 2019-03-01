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أخبار العالم

حاكم أوكيناوا اليابانية يدعو إلى إجراء محادثات بشأن نقل قاعدة جوية أمريكية خارج محافظته

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:54 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا حاكم محافظة /أوكيناوا/ اليابانية ديني تاماكي لإجراء محادثات ثلاثية يشارك فيها حكومة بلاده المركزية والولايات المتحدة لبحث آلية المضي قدمًا لنقل القاعدة العسكرية الجوية الأمريكية بشكل كامل خارج المحافظة.

وقال تاماكي للصحفيين - عقب لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في اليابان جوزيف يونج، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إنه يجرى في الوقت الحالي ما وصفه بـ "اختبار لديمقراطية الحكومة اليابانية" على خلفية الاستفتاء الذي نُظم يوم /الأحد/ الماضي وأسفر عن رفض خطة نقل القاعدة من مدينة /جينوان/ إلى منطقة /هينوكو/ الساحلية داخل المحافظة ذاتها، الأمر الذي صوت ضده 72 بالمائة من سكان /أوكيناوا/.

ولفت تاماكي إلى أنه أرسل خطابًا إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نتائج الاستفتاء الذي يشدد على أنه ينطوي على أهمية كبيرة ويجب أن يُحترم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المركزية في اليابان تقول إن نقل القاعدة هو الطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر التي تشكلها، إلا أن حكومة /أوكيناوا/ تعارض الخطة وترغب في نقلها بشكل كامل إلى خارج المحافظة حيث إن المحافظة اليابانية تستضيف وحدها نحو 70 في المائة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.

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