عضو تعليم البرلمان: تشكيل لجنة لدراسة مشكلة زيادة مصروفات المدارس الخاصة

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالنواب؛ إنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشكلات التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور منها عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة إلا عن طريق الوزارة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج« اليوم» المذاع على فضائية «دي إم سي »، أن هناك بعض المدارس لا تلتزم بالمصروفات الدراسية، لافتة إلى أن بعض المدارس تقرر زيادة في المصروفات من نفسها دون الرجوع إلى الوزير مما يجعلها مخالفة.



وأوضحت أنه لابد من تقنين الطلبات التي تطلبها المدارس الخاصة من أولياء الأمور حتى لا يصبح التعليم عبئا على الأسر.