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ديني

مفتي الجمهورية السابق يوصي بالإكثار من ترديد 5 كلمات في المصائب

السبت 02/مارس/2019 - 08:10 ص
الدعاء عند المصائب
الدعاء عند المصائب
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك خمسة كلمات وردت بالقرآن الكريم، تعد من أعظم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يُذكر نفسه بها دائمًا.

وأوضح «جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ينبغي الإكثار من ترديد ذكر «إنا لله وإنا إليه راجعون» فهي ذكر عظيم؛ ويعني أن الإنسان وما يملكه وما يوجد حوله هو في الحقيقة ملك لله، وأن هذا الملك سيعود إليه سبحانه لا محالة عندما يأتي الأجل.

وأضاف أن هذا الذكر يسلي المؤمنين في المصائب وخاصة مصيبة الموت، فينبغي أن يتذكر المسلم وقتها أن هذا الإنسان الذي توفاه الله هو ملك له سبحانه، وأنه عاد إلى مالكه، فلماذا الحزن من الحق وعودة الشيء لصاحبه، فكلنا ملك لله، وكلنا إليه راجعون إليه سبحانه قال تعالى: «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»، وينبغي أن يذكر المسلم بها نفسه دائما، ويذكر بها ربه حتى لا يغفل عن حقيقة الدنيا.

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