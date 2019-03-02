التعليم تعلن تفاصيل جديدة عن مسابقة العقود المؤقتة.. اليوم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مواعيد الاختبارات الخاصة بالمعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة .



ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ، خلال هذا المؤتمر عن أحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.



وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ، ان المؤتمر سيتطرق كذلك للمواعيد المقررة لإجراءات بدء تسليم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت يوم 7 فبراير 2019 عن مسابقة لمنح عقود مؤقتة لسد عجز المعلمين في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لهذه المسابقة على الرابط الالكتروني الموجود على موقع الوزارة حوالى 430 ألف متقدم.



وأوضحت الوزارة أن التعاقد مع الفائزين في هذه المسابقة سيكون مؤقتًا غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 أشهر فقط.