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رياضة

سولاري يدعم جاريث بيل وينفي رحيله عن الفريق

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:56 م
صدى البلد
القسم الرياضي
دعم المدير الفني الأرجنتيني لفريق ريال مدريد، ستانتياجو سولاري، لاعبه الويلزي جاريث بيل قبل لقاء الكلاسيكو غدا، مشيرا إلى أن اللاعب لا يزال مهما في صفوف الملكي.

وقال سولاري عن بيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة "لا أريد أن أقول شيئا للجماهير، إن الجميع يعرف من هو بيل وماذا قدم للريال والجماهير تقدره وتحترمه".

وأضاف: "هو جزء مهم للغاية في الفريق، والقول إنه لم يعد له دور غير صحيح، فبيل يشارك في كل مباراة منذ عودته من الإصابة".

وعبر بيل عن عدم رضاه عن طريقة تعامل الجماهير معه والهجوم عليه عن طريق عدم الاحتفال عندما سجل هدف فوز للريال على ليفانتي الأسبوع الماضي.

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