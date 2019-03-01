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رياضة

إقبال كثيف من أعضاء الصيد على حملة 100 مليون صحة ..صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:59 م
صدى البلد
ريهام بكير
حرص محمد الشرقاوي القائم بأعمال المدير التنفيذي وعضو مجلس ادارة نادي الصيد، علي متابعة حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية بالمقر الرئيسي للنادي بالدقي، وتوفير كل السبل للعمل على راحة الأعضاء.

نالت المبادرة اشادة واسعة من اعضاء النادي الذين أبدوا سعادتهم بتواجد الحملة داخل مقر النادي، حيث شهد النادى إقبالا كبيرا من الأعضاء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث توافد الأعضاء بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر ، كما شارك موظفو وعمال النادي في الحملة حرصا من مجلس إدارة النادي علي إجراء الكشف علي الجميع.

كما شهد نادى الصيد فرع اكتوبر إقبالا كبيرا من الاعضاء على الحملة التى تستمر بالفرع حتى 30 ابريل المقبل بعيادة حديقة الطفل من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، مع تخصيص ساعتين لكبار السن من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى موعد انتهاء الحملة.

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