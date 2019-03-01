أحمد فايق ينعى شهداء محطة مصر ويواسي أهاليهم.. فيديو

نعى الإعلامي أحمد فايق، ضحايا حادث قطار محطة مصر، قائلا: إن الشعب المصري به حالة من الحزن والوجع بسبب الحادث الأليم الذي وقع في محطة مصر الأربعاء الماضي.



وأضاف "فايق" خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي إم سي"؛ أنه مهما كان الألم في قلب المصريين؛ إلا أن الحزن والألم في قلب أهالي شهداء الواقعة أشد.



وقدم فايق التعازي للمصريين في وفيات الواقعة؛ متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



