أسعار 16 سلعة تموينية خلال شهر مارس.. مستند

ينشر صدى البلد، قائمة صرف السلع التموينية اعتبارا من 1 مارس 2019، والتي تطرحها المنافذ التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتنص القائمة على توافر سكر معبأ زنة 1 كيلو بسعر 9.25 جنيه للتاجر و9.5 جنيه للمستهلك وعدس مجروش زنة 500 جم بسعر 7.75 جنيه للتاجر و7.50 جنيه للمستهلك.
قائمة صرف السلع التموينية خلال شهر مارس.
وتنص القائمة على توافر سكر معبأ زنة 1 كيلو بسعر 9.25 جنيه للتاجر و9.5 جنيه للمستهلك وعدس مجروش زنة 500 جم بسعر 7.75 جنيه للتاجر و7.50 جنيه للمستهلك.
قائمة صرف السلع التموينية خلال شهر مارس.