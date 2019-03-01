ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار 16 سلعة تموينية خلال شهر مارس.. مستند

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:56 م
صدى البلد
محمد صبيح
ينشر صدى البلد، قائمة صرف السلع التموينية اعتبارا من 1 مارس 2019، والتي تطرحها المنافذ التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتنص القائمة على توافر سكر معبأ زنة 1 كيلو بسعر 9.25 جنيه للتاجر و9.5 جنيه للمستهلك وعدس مجروش زنة 500 جم بسعر 7.75 جنيه للتاجر و7.50 جنيه للمستهلك.

قائمة صرف السلع التموينية خلال شهر مارس.
أسعار 16 سلعة تموينية خلال شهر مارس.. مستند

ترشيحاتنا

البشير يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

أول قرار من محافظ بني سويف بعد حريق مستشفى ناصر المركزي

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الفنانة حلا شيحة

حصاد أخبار النادي الزمالك يوم الجمعة 1 - 3 - 2019

أسعار 16 سلعة تموينية خلال شهر مارس.. مستند

ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو

لو سنك فوق الـ50.. احذر مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات يوميًا

الأهلي والزمالك حبايب في نهائي دوري المحترفين لليد

كارثة تتسبب في طرد أهالي أرض اللواء من منازلهم ..فيديو

إنذار من التموين لشاغلي وظيفة إدارية عليا بالاستبعاد من الدعم.. شاهد

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو
ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو
أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو
هويدا مصطفى: الحكومة تحركت بسرعة مع حادث قطار محطة مصر.. فيديو
إبراهيم مختار عن حادث القطار: مصر بتعيط وبتدمع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟