أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن أجندة الإعلام الإخواني والقطري والتركي تركز على إظهار فشل النظام والأجهزة المعنية بأداء مهامها في أي أزمة.



وأضاف "صادق" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأجندة السياسية لأي مؤسسة إعلامية تكون واضحة وصريحة ولكن الإعلام المعارض الإخواني مدعوم وله خطة ووزير إعلام خاص بهم.



وتابع: "يتم استغلال الأزمات الكبرى التي تمر بها مصر ومنها حادث قطار محطة مصر لضرب الدولة المصرية ومؤسساتها"، لافتا إلى أن القنوات المعادية لمصر تنتهج نفس السياسة وتستضيف نفس الضيوف للهجوم على مصر.

