بساطة وأناقة.. إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في إيرلندا.. صور

تألقت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بإطلالات أنيقة- كعادتها- خلال جولتها الرسمية في إيرلندا الشمالية، برفقة زوجها الأمير وليام، والتي بدأت منذ أيام.



ونوعت "كيت ميدلتون" في إطلالتها بين الكلاسيكي والكاجوال والعصري، كذلك نجحت في تغيير ألوان الملابس التي كانت ترتديها بما يتناسب مع كل جولة.



وتتبع كيت ميدلتون أسلوبًا خاصًا في اختياراتها لأزيائها، أهما الملابس السادة البسيطة وهي التي ترتديها دومًا في اللقاءات الرسمية سواء الفساتين الكلاسيكية السادة أو المعاطف المميزة.



وكذلك عند اختيارها لفستان سهرة، تحرص أن يكون محتشما، وتنوع في تصميمات السهرة، ما بين الشيفون، والميتاليك، والأورجنزا، والحرير، وخلال الجولة الأخيرة، أمس، ارتدت فستانا لامعا باللون اللبني الفاتح، وهي ليست المرة الأولى التي تستخدم هذا الا"ستايل" بل ارتدته سابقًا باللون الـ"اوف وايت".