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رياضة

رئيس الاتحاد الإسباني يتخذ قرارا بشأن مستقبل الليجا بسبب الجماهير

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:04 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن مباريات الدوري الإسباني لن تلعب في أيام الاثنين بداية من الموسم القادم.

وقال روبياليس عبر حسابه الرسمي علي "تويتر": "لن تقام مباريات مرة أخرى أيام الاثنين، بدءا من الموسم القادم ستلعب المباريات أيام السبت والأحد، سنرى كيف سيكون مصير يوم الجمعة أيضا، وإذا توصلنا لاتفاق فسيكون هذا أمرا جيدا للجميع".

وأضاف عن ذلك القرار: "الأعمال التجارية مهمة، ولكن الجماهير أكثر أهمية".

وتقام لقاءات الليجا الاسبانية يوم الاثنين منذ عام 2010، وعلي الرغم من أنها تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة علي التلفزيون، فإنها تشهد تواجد جماهيري قليل داخل الاستادات المستضيفة لها.

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