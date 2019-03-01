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سفير الصين: انتقادات تركيا لسياستنا تجاه الويغور تضر علاقاتنا الاقتصادية

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:32 م
سفير الصين لدى تركيا
سفير الصين لدى تركيا
رويترز
حذر سفير الصين لدى تركيا، من أن أنقرة تخاطر بتقويض العلاقات الاقتصادية مع بكين؛ إذا استمرت في انتقاد معاملة السلطات الصينية لـ"الويغور" المسلمين.

وجاء تحذير السفير "دينج لي" في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الصينية للاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية الكبرى في تركيا.

وفي الشهر الماضي، تخلت تركيا عن صمت طويل بشأن مصير الويغور الصينيين، وقالت إن أكثر من مليون شخص يواجهون الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغسل المخ؛ لأغراض سياسية، وذلك في معسكرات اعتقال صينية بمنطقة شينجيانج الواقعة شمال غرب الصين.

وكرر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، انتقادات بلاده لـ"بكين" في اجتماع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وطالب الصين باحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.

وتنفي الصين الاتهامات بإساءة معاملة الويغور وتعتبر انتقادها في الأمم المتحدة تدخلا في شؤونها السيادية، وتقول إن المعسكرات منشآت لإعادة التعليم والتدريب وإنها كانت سببا في توقف هجمات كانت تتعرض لها من جانب إسلاميين متشددين وانفصاليين.

وقال السفير دينج لي: "يمكن أن تكون هناك خلافات أو سوء فهم بين الأصدقاء، لكن يجب أن نحلها من خلال الحوار، انتقاد صديقك علنا في كل مكان ليس نهجا بناء".

ومضى يقول، في مقابلة مع "رويترز"، تمت عبر مترجم: "إذا اخترت طريقا غير بناء فإن ذلك سيؤثر سلبا على الثقة والتفاهم، وسينعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية".

وقال السفير الصيني، إن كثيرا من الشركات ببلادي تتوق الآن إلى الفرص الاستثمارية في تركيا، ومن بينها محطة الطاقة النووية الثالثة التي تريد أنقرة إقامتها.

وتتطلع عدة شركات صينية، بينها شركة "علي بابا" عملاق الإلكترونيات، إلى فرص في تركيا؛ بعد أن تسبب انخفاض قيمة الليرة في انخفاض قيمة الأصول التركية.

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