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محافظات

محافظ الغربية: نستهدف 3.37 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:35 م
محافظ الغربية: نستهدف
محافظ الغربية: نستهدف 3.37 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة
احمد علي
تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، عددًا من نقاط المسح الخاصة بالحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية (السمنة والضغط والسكر) ضمن مبادرة "100مليون صحة" التي أطلقها الرئيس السيسي والمنتشرة بجميع بجميع المراكز والمدن بالمحافظة فى 366 مقرا للفحص باجمالى 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة تعمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وذلك لمتابعة إجراءات المسح الطبى وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

واستهل المحافظ جولته بمركز طنطا حيث تفقد نقاط الفحص بمستشفى المجمع الطبى ومستشفى الرمد ومستشفى المنشاوى والمركز الطبى والمستشفى التعليمى بجامعة طنطا حيث تابع انتظام سير العمل وذلك بداية من تسجيل البيانات وسحب العينات مرورًا بالفحوصات والتحاليل.

ثم انتقل إلى المحلة الكبرى حيث تفقد نقاط الفحص بمستشفى كبد المحلة والمستشفى العام ومركز صحة الاسرة بالهياتم، وتابع جولته بسمنود حيث تفقد نقاط الفحص الطبى بمستشفى سمنود المركزى ومركز الرعاية الصحية بقرية الراهبينط، أما فى مركز كفر الزيات فقد تفقد نقاط الفحص الطبى بالوحدة الصحية بقرية كفر الشوربجى ومستشفى كفر الزيات العام.

وخلال الجولة التقى محافظ الغربية بالمواطنين وحثهم على المشاركة فى الحملة، مؤكدا مجانية التحاليل وتوافر العلاج والأدوية اللازمة بكميات كافية بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة في حالة ثبوت إيجابية العينة، مشيرا إلى حرص الجميع على القضاء النهائى على فيروس سى، كما أكد أهمية تكاتف المواطنين مع الجهاز الإدارى بالدولة لإنجاح هذه المبادرة.

كما التقى أيضا بالفرق الطبية المشاركة فى المبادرة وأكد دورهم الكبير فى إنجاحها وفى تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين والوصول إلى المستهدف من المبادرة، مشيرا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد للقضاء تمامًا على فيروس "سي".

وأوضح محافظ الغربية أيضا أن حملة 100 مليون صحة تستهدف فى المحافظة كل مواطن أكبر من سن 18 سنة بإجمالى 3 ملايين و376 ألفا و735 مواطنا يتم عمل الفحص الطبى لهم بداية من اليوم وحتى 30/4/2019.

والجدير بالذكر أن المحافظة استعدت على أكمل وجه لتنفيذ المبادرة من خلال عقد ثلاث اجتماعات متتالية للجنة العليا المنوط بتنفيذ المبادرة بمشاركة مديرية الصحة والتأمين الصحى وجامعة طنطا ومديرة التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة للتأكد من التوزيع المناسب لنقاط الفحص وتوافر كافة المستلزمات والمعدات والادوية بكميات كافية لتنفيذ هذه المبادرة وعمل حملة دعائية للمواطنين لحثهم على المشاركة فى المبادرة للوصول إلى 100%من المستهدف.

وفى نهاية الجولة اعلن محافظ الغربية عن تقديم جوائز تقديرية وعينية لأعلى معدلات أداء ونسب للفرق المشاركة فى الحملة وذلك لخلق روح تنافسية بين الفرق المشاركة لتحقيق الهدف من الحملة.
محافظ الغربية: نستهدف 3.37 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ الغربية: نستهدف 3.37 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ الغربية: نستهدف 3.37 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ الغربية: نستهدف 3.37 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ الغربية: نستهدف 3.37 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة.. صور

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