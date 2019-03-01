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ديني

عبدالفتاح مصطفى يقدم معلومات نادرة عن حياة النقشبندي .. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:05 م
صدى البلد
عرض الإعلامي عبدالفتاح مصطفى مقدم برنامج حلي ودنك للإنشاد الديني والابتهالات معلومات جديدة عن حياة الشيخ سيد النقشبندي.

قال "مصطفى" خلال حلقة أمس عن حياة الشيخ النقشبندي، إن النقشبندي جمعته مع أم كلثوم صداقة قوية واتفقا على مشروع إذاعي فني مشترك ولم يحدث ذلك بسبب مرض كوكب الشرق ثم وفاتها، مشيرا إلى أن الموسيقار عمار الشريعي قال إن صوت النقشبندي من اعذب الاصوات اللي قدمت الدعاء الديني.

يعد برنامج "حلي ودنك" الأول من نوعه والمتخصص فى ملف "الإنشاد الديني، والابتهالات، والموشحات الدينية على الفضائيات المصرية.

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