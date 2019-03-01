شاهد.. الكلاب تنهش جسد رضيع داخل كومة قمامة بشبرا الخيمة

عثر أهالي شبرا الخيمة، علي طفل رضيع عمره لا يتجاوز اليومين بأحد أماكن تجمعات القمامة في شبرا الخيمة مصابا بجروح من كلب في جميع أنحاء جسمه ولكنه مازال علي قيد الحياة.



وعلي الفور تم إبلاغ الأجهزة التنفيذية التي قامت بنقل الطفل لمستشفى ناصر العام شبرا الخيمة وتطعيمه بمصل كلب وحجزه في الحضانة لتلقى العلاج.



وناشد الأهالي المواطنين من خلال نشر صور الطفل من يتعرف عليه إذا كان الطفل مخطوفا يتوجه إلى المستشفى ليتعرف عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.