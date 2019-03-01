الكاف يعاقب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي.. اقرأ التفاصيل

قررت لجنة الانضباط للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تغريم نادي فيتا كلوب الكونغولي غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بعد السلوك السيئ والشغب الجماهيري أثناء مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية النسخة الماضية أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي.



وتأتي هذه العقوبة نظرا لقيام الجماهير برمي الزجاجات والمقذوفات النارية وفشل الأجهزة الأمنية في التأمين.



وألزم الكاف إدارة النادي بدفع هذه الغرامة في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.



ويلعب فيتا كلوب الكونغولي 9 مارس الجاري أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويقع الأهلي في الصدارة برصيد 7 نقاط بينما فيتا كلوب يتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

