برلماني: تأخرنا كثيرًا في استغلال السجناء في الأعمال الإنتاجية

أيد النائب صبحي الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان، مشروع قانون استغلال السجناء في تعمير الصحراء، مؤكدًا على أن استغلال السجناء في الأعمال والإنتاج، طريق سلكه كثير من دول العالم المتقدم، وكان علينا تطبيقه منذ فترة.



وقال "الدالي"، في تصريحات لـ "صدى البلد": إن عمل السجناء في تعمير الصحراء، له انعكاسات إيجابية كثيرة، سواء على السجين، أو الدولة، فمن جهة يجعل السجناء يعيشون حالة تعمل على إصلاح وتهذيب أنفسهم، فضلًا عن استفادة الدولة من وجود أيدي عاملة.



وأشار، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إلى أن تعلم السجناء الزراعة، عن طريق تعمير الضحراء، يعلمهم معنى الصبر وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أهمية تعلم السجناء حرف خلال فترة سجنهم، وهو أكبر عامل لتهذيبهم.



وأعلن النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون بشأن استغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها وخاصة أن السجناء طاقة بشرية يمكن الاستفادة منها.



وتابع رفعت فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن السجناء عناصر بشرية يجب استغلالها، بما يعود بالفائدة على المجتمع، مشيرا إلى أن تلك الطاقات من شأنها إنتاج محاصيل بديل لما يتم استيراده من الخارج سواء الفول أو القمح وغيرها.



وأضاف النائب أن التحول لسجن مفتوح أمر ضرورى، إلا أن تلك الآلية سيتم تطبيقها على السجناء الذين لا يمثلون تهديدا على الأمن القومى المصري.