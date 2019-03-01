ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:43 م
الخير فينا .. مبادرة
الخير فينا .. مبادرة لتنظيف المقابر بقرى كوم حمادة بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
تواصل مبادرة "الخير فينا" بقرية نتما بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة  فعالياتها لأعمال النظافة بمنطقة المقابر بالمشاركة مع جمعية تنمية المجتمع لعامها الثاني.

وأكد محمد العلقامى منسق مبادرة "الخير فينا"، بدء فعاليات المبادرة بعد صلاة الجمعة بحملة نظافة لمنطقة المقابر تقديرا لحرمة الموتى مشيرا إلى  مشاركة عدد 50 من شباب وأطفال قرى " عتمان ،سيدى عسكر  ، نتما" فى  رفع القمامة والمخلفات وتنظيف المقابر حتى تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف العلقامي، أن مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية "نتما" برئاسة جلال السعدنى شارك فى مبادرة "الخير فينا وقام بتوفير الجرار الخاص بالجمعية لنقل القمامة والمخلفات التى كانت منتشرة بالمقابر تعوق عمليات دفن الموتى لافتا إلى  قيام المبادرة بحملة نظافة لجميع مقابر القرى المجاورة لقرية نتما بالتوالى حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور
الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. الكلاب تنهش جسد رضيع داخل كومة قمامة بشبرا الخيمة

لا ذهب ولا نقد أجنبي.. الخارجية تحذر قبل السفر السودان

النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو

شاهد.. لحظة اقتحام ضباط شقة بلطجي بعد ذبحه شرطيًا في انجلترا

الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية أزمة تواجه الزمالك فى أنجولا

كواليس مروعة لـ محاولة اغتصاب طالبة وقتلها في كرداسة.. فيديو

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة ريال مدريد

الفلسطينيون يصلّون الغائب على ضحايا محطة مصر في المسجد الأقصى

إنذار من التموين لشاغلي وظيفة إدارية عليا بالاستبعاد من الدعم.. شاهد

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

وقف صرف 4 سلع تموينية خلال مارس

رسالة مهمة للعاملين بـ الشرقية للدخان من وزير قطاع الأعمال..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

فيديو

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو
ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو
أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو
هويدا مصطفى: الحكومة تحركت بسرعة مع حادث قطار محطة مصر.. فيديو
إبراهيم مختار عن حادث القطار: مصر بتعيط وبتدمع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟