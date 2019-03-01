الخير فينا.. مبادرة لتنظيف المقابر بكوم حمادة في البحيرة.. صور

تواصل مبادرة "الخير فينا" بقرية نتما بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة فعالياتها لأعمال النظافة بمنطقة المقابر بالمشاركة مع جمعية تنمية المجتمع لعامها الثاني.



وأكد محمد العلقامى منسق مبادرة "الخير فينا"، بدء فعاليات المبادرة بعد صلاة الجمعة بحملة نظافة لمنطقة المقابر تقديرا لحرمة الموتى مشيرا إلى مشاركة عدد 50 من شباب وأطفال قرى " عتمان ،سيدى عسكر ، نتما" فى رفع القمامة والمخلفات وتنظيف المقابر حتى تمام الساعة الخامسة مساءً.



وأضاف العلقامي، أن مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية "نتما" برئاسة جلال السعدنى شارك فى مبادرة "الخير فينا وقام بتوفير الجرار الخاص بالجمعية لنقل القمامة والمخلفات التى كانت منتشرة بالمقابر تعوق عمليات دفن الموتى لافتا إلى قيام المبادرة بحملة نظافة لجميع مقابر القرى المجاورة لقرية نتما بالتوالى حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.