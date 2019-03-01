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اقتصاد

8.1 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:35 م
صدى البلد
محمد صبيح
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 8.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.212 مليون ورقة منفذة على 162 ألف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,061 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 8.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 12.7 مليون ورقة منفذة على 1,263 عملية خلال الأسبوع.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 83.47% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.53 % خلال الأسبوع.

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