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توك شو

كواليس مروعة لـ محاولة اغتصاب طالبة وقتلها في كرداسة.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الخالق صلاح
عرض برنامج "أمن مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قصة مقتل الطفلة "سيدة" المعروفة إعلاميا باسم "طالبة كرداسة"، على يد حارس عقار في منطقة "الطوابق" بالجيزة، بعد محاولة اغتصاب.

وقالت والدة الضحية، إن نجلتها كانت "أحن واحدة"، موضحة أنها أيقظتها في يوم الحادث، وكانت صديقتها تنتظرها، ولكنها لم تنزل لها فذهبت صديقتها إلى المدرسة وعندما ذهبت الأم إلى المدرسة قالوا لها إن نجلتها لم تذهب للمدرسة.

وأشارت والدة الضحية، إلى أن حارس العقار في يوم مقتلها صعد لهم أكثر من عشر مرات، وعرض عليهم خدماته وأن يأتي لهم بالمياه، موضحة أنها شكت فيه لأنه قال لها إن الطفلة خرجت من العقار إلى المدرسة، ثم قال لها إنه لم يرها.

من جانبه، قال والد الضحية، إن المتهم حاول استدراج ابنته بعد نزولها من "الأسانسير"، وقال لها أن تساعده في حمل شيء ثقيل إلى غرفته التي يعيش فيها، ثم حاول أن يغتصبها، وعندما صرخت ضرب رأسها في الحائط فأصيبت، ثم كتم أنفاسها حتى ماتت.

وشدد على أن حارس العقار غدر بالفتاة، وغدر بهم، وكانت الضحية تعطف على ابنه وتعطيه من طعامها، مشددًا على أنهم يطلبون القصاص العادل وكما قتل يُقتل وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن المتهم أخذ الجثة في الـ"توك توك" الذي كان يعمل عليه، ثم ألقاها في منطقة بعيدة، وعاد وأخفى مستلزماتها التي كانت بحوزتها، وعندما علم أن والدها تعرف على الجثة، وأن المباحث عثرت عليها هرب إلى بلده في محافظة المنيا.

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