رئيس الأركان التركي يستقبل نظيره الألماني في أنقرة

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن رئيس الأركان التركي الجنرال يشار غولر، التقى مع نظيره الألماني الجنرال إيبرهارد زورن في العاصمة التركية أنقرة.



وأوضحت الوكالة أن غولر استقبل نظيره الألماني بمراسم رسمية في مقر رئاسة قيادة الأركان التركية.



وأضافت أنه تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وحيا رئيس الأركان الألماني قوات الحرس أثناء مراسم الاستقبال.



وأشار المراسل إلى أن القائدين العسكريين انتقلا إلى مقر قيادة الأركان التركية، لإجراء لقاء ثنائي بينهما.