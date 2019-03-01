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فن

برومو لمس أكتاف يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد طرحه بساعات

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:49 م
صدى البلد
أحمد البهى
تمكن الإعلان الدعائى الأول لمسلسل لمس أكتاف والذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحه بساعات قليلة .

وحقق البرومو الأول الخاص بالعمل ما يقرب من 400 ألف مشاهدة ليحتل المركز الثامن ضمن 50 فيديو تضمهم القائمة.

وظهر فى الإعلان الدعائي الأول، بطل العمل ياسر جلال هو يلعب مباراة مصارعة من بطل المصارعة العالمى كرم جابر.

مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، هبه عبدالغني، حنان مطاوع، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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