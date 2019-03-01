ختام مسابقة كرة القدم لمستقبل وطن بالمعادي وطرة

انتهت فعاليات اليوم الثالث والأخير من بطولة كرة القدم الخماسية التي نظمها حزب مستقبل وطن، أمانة المعادى وطره، تحت شعار "الرياضة تحارب الإرهاب"، على ملعب أون كورت بالحى الكندى بالمعادى، بتوزيع الميداليات على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وتسليم كأس البطولة للفريق الأول.



تم تنظيم البطولة برعاية السيد عصام زكي عضو هيئة المكتب، الذي حرص على دعم الأنشطة الشبابية، لإيمانه أن الشباب هم القاطرة التي تقود الوطن نحو مستقبل مشرق، خصوصا أن الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا تحظى بشعبية عريضة في جميع أنحاء مصر والعالم.



بدأت فعاليات اليوم الأخير بكلمة ألقاها المستشار رأفت العمدة أمين أمانة المعادي وطره، أكد فيها أن ممارسة الرياضة وتنظيم البطولات الرياضية واحدة من جبهات التصدي للعنف والانحراف، وتعزز روح المنافسة الشريفة بين الشباب في جميع المجالات.



بينما تحدث أمين التنظيم بالمعادي وطره، هانى مغربي قائلا: اليوم نشهد ختام بطولة رياضية شبابية، لكنها لن تكون الأخيرة، فلا تزال أجندتنا زاخرة بالفعاليات الكثيرة التي تلبى احتياجات أهالى المعادى وطره وليس الشباب فقط، كما أنها في الوقت نفسه تتسق والمسار الذي تتخذه القيادة السياسية نحو تشجيع الشباب على المشاركة في صنع المستقبل من خلال المنتديات الشبابية والملتقيات التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى أصبح لدينا منتدى شباب عالمى عقد في شرم الشيخ ، كما يعقد قريبا ملتقى الشباب العربى الأفريقى، ما يؤكد أننا بلد أمن وأمان، وأن مصر تقود المنطقة نحو الاستقرار والسلام.



أما العقيد دكتور أحمد فرج، فأكد أن الرياضة على وجه العموم محببة إلى نفوسنا جميعًا خصوصا كرة القدم، واتصالا مع شعار البطولة "الرياضة تحارب الإرهاب"، أتوجه بخالص التعازى باسمى وباسم هيئة أمانة مكتب المعادى وطره ـ حزب مستقبل وطن، إلى أهالى الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما أننا نؤكد أن مصر بشبابها على أتم استعداد لاستضافة بطولة الأمم الافريقية، التى ستكون إضافة إلى تاريخ الرياضة المصرية الزاخر بالعديد من البطولات.



بينما أوضح محمد شعيب أمين الشباب أن الرياضة خير استثمار لحماية الشباب من الانحراف الخلقي والفكري، إذ ترتقي بسلوكياتهم كما ترتقي بهم نفسيا وبدنيا، لأنها تحقق التوافق العضلي والعصبي وكذلك النفسى، وتعزز روح المثابرة والرغبة في تحقيق الإنجاز.



أضاف شعيب، وقد شهدت المباراة النهائية منافسة قوية بين فريقي النهائي "طره البلد" و"منشية المصري"، التي فاز بها "طرة البلد" بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، ليتوج فريق طره البلد بكأس البطولة، بينما حصل فريق "منشية المصري" على المركز الثانى، وجاء فريق "طره الحجاز" في المركز الثالث، وسنلتقي قريبا في بطولة رياضية جديدة.