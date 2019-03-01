وزير داخلية النمسا: الانتهاء من تغيير أسماء مراكز اللاجئين إلى مراكز المغادرة



وقال وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل - في تصريح له اليوم - إن تغيير القانون ليس ضروريًا لإجراء التعديل على أسماء تلك المراكز خاصة المركز الرئيسي المعروف باسم "ترايس كيرخن"، مشيرًا إلى أن وجود طالبي اللجوء في المركز ليلًا صار إلزاميا.



وأضاف الوزير أنه يتعين فحص هوية طالب اللجوء جيدًا وسرعة الانتهاء من إعداد تقرير تقييم المخاطر وتحديد التاريخ الجنائي لطالبي اللجوء.



وأكد الوزير أنه لن يتم أيضًا إعادة توطين طالبي اللجوء في أي مكان في الدولة خاصة القادمين من بلاد مستقرة وآمنة.



وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد أعلنت في وقت سابق اليوم بدء تطبيق إجراءات متشددة جديدة تجعل طلب اللجوء المقبول مهمة أقرب إلى المستحيلة.

انتهت وزارة الداخلية النمساوية، من تغيير أسماء مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز المغادرة.