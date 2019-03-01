وقف صرف 4 سلع تموينية خلال مارس

قال سعيد دياب صاحب منفذ جمعيتي عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم تعليق صرف 4 سلع تموينية خلال شهر مارس الجاري هي: الأرز والصلصة والزيت الخليط والدقيق من خلال قيمة دعم الفرد على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن السلع المذكورة أصبحت تصرف من خلال قيمة فارق نقاط الخبز المتاح في البطاقات التموينية.



وأكد دياب لـ صدى البلد، أن الوزارة اتجهت نحو استيراد أرز صيني لسد الفجوة في العرض والطلب بالنسبة للمنافذ التموينية، متوقعا طرحه على البطاقات التموينية بداية من أبريل المقبل بسعر 8.5 جنيه.



وتابع دياب، أن وزارة التموين راعت في اختبارها لعينات الأرز المستوردة اختيار الأرز الأقرب في الشكل والطعم للأرز المصري حتى لا يرفضه المواطن ولا يشعر بغرابته، كما حدث في السابق بالنسبة للأرز الفلبيني.



كان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قال إنه تم غلق الباب أمام استقبال طلبات توريد الأرز المستورد، نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن 14 شركة تقدمت لتوريد للأرز المستورد وجار اختبار العينات التي تقدمت بها الشركات من مركز الجودة.



وأوضح الوزير، أنه تمت الاختبارات الفنية للعينات المقدمة من الشركات في معامل وزارة الزراعة بالتعاون مع 3 سيدات يتذوقن عينات الأرز المستورد بعد طهيها للوصول إلى الطعم الأقرب للأرز المصري في سبيل إرضاء المواطن.