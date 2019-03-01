توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأرمن والدولية الأرمنية لإدارة الأعمال



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وبحث المشاريع المشتركة التي يمكن تنفيذها بينهما.



وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن السفير دسوقي ألقى محاضرة في معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية القومية للعلوم الأرميني عن التطورات الداخلية في مصر منذ عام 2011، والتطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وكذا ملامح العلاقات بين مصر وأرمينيا.



كما التقى سفير مصر في أرمينيا برئيس غرفة التجارة بارمينيا "أندرانيك أليكسانيان"، حيث بحث الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وأشار أليكسانيان إلى الأهمية التي توليها أرمينيا لمصر كنقطة انطلاق إلى السوق الأفريقي، فيما نوه السفير دسوقي من جانبه بأهمية أرمينيا بالنسبة إلى مصر كبوابة إلى السوق الأوروآسيوي.



واستعرض أليكسانيان المجالات التى يمكن للبلدين التعاون فيها، حيث أعرب السفير دسوقي عن تطلعه لتحقيق ذلك التعاون خلال فترة عمله في أرمينيا.

شهد سفير مصر لدى أرمينيا بهاء دسوقي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأرمن والمؤسسة الدولية الأرمنية لإدارة الأعمال.