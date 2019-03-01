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أخبار العالم

الرئيس السوداني يعزي نظيره الصومالي في ضحايا تفجير مقديشيو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:52 م
عمر البشير
عمر البشير
أ ش أ
أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، معزيًا في ضحايا حادث انفجار السيارة المفخخة بالعاصمة مقديشيو، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب البشير - خلال الاتصال - عن تعازي السودان حكومة وشعبًا في ضحايا الحادث، سائلًا الله الرحمة للمتوفين وعاجل الشفاء للجرحى.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لنظيره السوداني، على تعازيه للشعب الصومالي ، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.

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